Glow News: amigo de Neymar e filho de traficante: saiba quem é Oruam, rapper preso em Portugal

O nome de Oruam começou a ficar em evidência desde o Lollapalooza 2024, quando subiu ao palco com uma camiseta que pede liberdade a seu pai, o traficante Marcinho VP, preso por crimes como homicídio qualificado, formação de quadrilha e tráfico de drogas. Além disso, o rapper se envolveu na discussão entre o jogador de futebol Neymar e a atriz Luana Piovani na polêmica sobre a privatização das praias. Nesta segunda-feira, 24, o músico foi preso em Portugal por desacato à autoridade.

Destaque no trap nacional

Contudo, a fama do jovem de 23 anos veio depois de ele se tornar uma das revelações no trap nacional. Ele começou a se destacar no cenário musical brasileiro em 2021, quando lançou a música “Invejoso”, ao lado de Chefin, Jhowzin e Raffé.

Filho de Marcinho VP e polêmica no Lollapalooza

Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, nome verdadeiro de Oruam [Mauro, ao contrário], nasceu em 2001 e foi criado no morro do Alemão, no Rio de Janeiro. Ele é filho de Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, que foi preso em 1996, com 26 anos de idade, por crimes como homicídio qualificado, formação de quadrilha e tráfico de drogas.

