Glow News – Amanda Kimberlly aparece em novo registro com irmã e parça de Neymar

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 04/11/2024 - 16:18

Neste fim de semana, ocorreu o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 em Interlagos, São Paulo. E quem aproveitou para curtir o evento foi Amanda Kimberlly, mãe da terceira filha de Neymar, que mostrou mais uma vez que tem uma ótima relação com a família do jogador.

Isto porque a modelo foi clicada ao lado de Rafaella Santos, irmã do craque, e Jota Amâncio, um dos ‘parças’ do atacante do Al-Hilal. Na foto, divulgada pelo perfil Circo da Mídia no Instagram, o trio aparece com outros amigos.

A boa relação de Amanda Kimberlly com a família de Neymar foi assunto desde quando sua gravidez veio à tona no início deste ano. Rafaella e Jota são, inclusive, os padrinhos da bebê Helena, de quatro meses.

