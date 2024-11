Glow News – Além de Selton Mello, relembre famosos que tiveram problemas com as drogas

Do Glow Newsi Do Glow News https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 13/11/2024 - 19:03 Para compartilhar:

O ator Selton Mello, de 51 anos, falou sobre a pressão para manter um corpo magro no começo dos anos 2000 e admitiu ter recorrido ao uso de substâncias químicas para preservar a forma física. Em entrevista à GQ Brasil, ele explicou que precisou emagrecer drasticamente durante as gravações do filme Lavoura Arcaica (2001), quando recorreu a remédios, e isso acabou se tornando um vício.

“Virou uma muleta. Precisei perder muito peso, virar um esqueleto. Chegou um momento de droga, anfetamina, e comecei a parar de comer. Na reta final, entrei com diurético e só consumia líquidos”, contou Selton.

O artista ainda disse que seu personagem, Chicó, de O Auto da Compadecida (2000), é magro porque, na época das gravações, ele estava drogado. “O Chicó é magrinho daquele jeito porque eu estava drogado. Virou uma roleta-russa. Parava, engordava, começava outro filme e vinha a anfetamina. Esse efeito sanfona era um amor pelos personagens e um desamor por mim mesmo.”

Em 2009, Selton decidiu buscar ajuda médica, quando fazia uso excessivo de anfetamina, mas não sentia mais o efeito.

O vício não escolhe suas vítimas, nem classe social, gênero, raça, faixa etária, anônimo ou famoso. A reportagem do Glow News fez uma pesquisa e relembra alguns artistas que, assim como o ator Selton Mello, enfrentaram problemas com a dependência química. Confira!