Glow News – Além de humilhar e demitir funcionário em show, Ed Motta já se envolveu em outras polêmicas; relembre

O cantor Ed Motta, de 53 anos, teve seu nome envolvido em algo negativo novamente. Durante seu show realizado no último final de semana no festival Rock The Mountain, em Itaipava, na Região Serrana do Rio de Janeiro, Motta, insatisfeito com o erro de um profissional de sua equipe, que teria prejudicado sua apresentação, humilhou e demitiu o funcionário, provocando vaias da plateia.

“Você está fora, cara. Eu tinha dito que você ficaria, mas este é o último show que você faz”, disse o sobrinho de Tim Maia. O funcionário até tentou se aproximar do cantor, mas foi repreendido por Ed Motta, que interrompeu sua própria performance para dizer: “Sai de perto de mim, sai de perto”.

No momento das ofensas, o público presente manifestou sua insatisfação, vaiando o cantor. A cena viralizou nas redes sociais.

