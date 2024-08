Glow News – Além de Fiuk, Fábio Jr. já foi acusado por outros filhos de ser pai ausente; entenda

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 12/08/2024 - 14:26 Para compartilhar:

Nem os famosos estão livres de ter problemas familiares. Fiuk deixou muita gente chocada ao fazer um desabafo no Dia dos Pais, celebrado no domingo, 11. Em seu perfil no Instagram, ele revelou que está afastado do pai, o cantor Fábio Jr. O ex-BBB, que morava com o artista, desabafou sobre a dor que sente não só por não poder celebrar essa data com o pai, como por sua ausência.

“Feliz Dia dos Pais para você que mesmo ausente deixou uma marca importante na minha vida. Pai, eu nem sei explicar o tamanho da dor que é te ter tão longe. É triste sentir que alguém que deveria dar amor, suporte e carinho, não quer nem saber de você. A sua ausência me faz falta todos os dias”, escreveu Fiuk na legenda da publicação feita em seu perfil do Instagram.

O Glow News relembra que Fiuk não é o único. Além do cantor, outros irmãos do famosos também já tiveram ‘problemas’ com Fábio Jr. Entenda!

