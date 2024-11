Glow News – Agnaldo Rayol: relembre famosos que morreram após sofrerem acidentes domésticos

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 04/11/2024 - 13:18 Para compartilhar:

Luto na música! O cantor Agnaldo Rayol morreu na manhã desta segunda-feira, 4, aos 86 anos, após sofrer uma queda em sua casa, em São Paulo. O veterano caiu, bateu a cabeça e chegou a ser internado no Hospital HSANP, localizado no bairro de Santana, zona norte da capital paulista, mas acabou vindo a óbito.

Considerado um dos ícones da música brasileira, Agnaldo Rayol era conhecido por sua voz marcante. O artista começou a carreira aos 5 anos, quando participou de um programa de Renato Murce na Rádio Nacional.

Assim como no caso do cantor, a reportagem do Glow News lista outras personalidades que morreram após sofrerem acidentes domésticos.

