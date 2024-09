Glow News – Advogado explica se Gusttavo Lima pode se livrar da prisão após decisão judicial

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 23/09/2024 - 17:54 Para compartilhar:

Em decisão expedida no último domingo, 22, a Justiça de Pernambuco decretou a prisão preventiva do cantor Gusttavo Lima, tornando-se alvo da Operação Integration, que investiga esquema de lavagem de dinheiro por práticas de jogos de azar.

Em conversa com o portal Glow News, o advogado Dr. Francisco Gomes deu mais detalhes sobre a decisão da juíza Andréa Calado da Cruz, a mesma que impediu a soltura de Deolane Bezerra. Segundo ele, a prisão do sertanejo foi baseada nas associações que ele possui com outros investigados.

“Foi decretada a prisão do Gusttavo Lima com base nas associações que ele teria com pessoas criminosas. No despacho, a juíza menciona todas essas associações e diz que é muito difícil ele dar guarida, que tenha contato com todas essas pessoas, viaje junto, ande no jatinho etc., e não tenha nenhuma relação que possa descambar para o lado criminoso.”, explica o advogado.

