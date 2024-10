Glow News – Advogado explica como filho de Cid Moreira, que foi deserdado, pode tentar reverter decisão e ter direito a valor milionário

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 03/10/2024 - 18:27 Para compartilhar:

Cid Moreira morreu aos 97 anos nesta quinta-feira, 03. O jornalista estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, e vinha tratando uma pneumonia e um problema crônico no rim.

O filho adotivo Roger Felipe Moreira foi deserdado por Cid Moreira. Ele é sobrinho da ex-mulher de o apresentador, Ulhiana Naumtchyk, e foi adotado após uma temporada de férias na casa dos tios e passou a morar com eles depois. O jornalista também é pai de Rodrigo Moreira e foi casado por 25 anos com Fátima Sampaio.

O ex-comandante do Jornal Nacional passou os últimos anos de vida brigado com os dois filhos. Rodrigo e Roger Moreira chegaram a entrar na Justiça para que a mulher do apresentador fosse investigada por, de acordo com eles, dilapidar o patrimônio do pai. Eles justificavam que ela teria se apoderado dos bens de maneira “ilegal e abusiva”, se aproveitando da “senilidade, idade e doença de Cid”.

