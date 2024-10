Glow News – Advogado detalha processo de Mani Rego contra Davi Brito e revela chance de vitória

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 14/10/2024 - 17:23 Para compartilhar:

Mani Rego entrou com um processo de reconhecimento e extinção de união estável com Davi Brito. Internautas descobriram que a ação está em trâmite na 7ª Vara de Família da Comarca de Salvador. Em live com Matheus Baldi, do Glow News, nesta segunda-feira, 14, o advogado Francisco Gomes, presidente da Associação de Defesa de Dados Pessoais, deu detalhes da ação judicial e falou sobre a chance de vitória da comerciante.

O fim do relacionamento aconteceu poucos dias depois que o baiano se tornou o campeão do BBB24. Ao longo do confinamento, ele falava sobre a comerciante como sua esposa. Depois que venceu o reality show, em entrevista ao “Mais Você”, ele disse para Ana Maria Braga que estava na fase de “conhecer melhor” a mulher. A fala causou espanto, já que ela se dizia esposa dele e os dois moravam juntos há mais de um ano. Depois da repercussão do caso, a então vendedora de sanduíches terminou o relacionamento.

O advogado explicou que, se os dois estavam juntos quando Davi venceu o programa e for provada a união estável, Mani Rego tem direito à metade do prêmio. Ele ainda disse que a comerciante espero o tempo certo para entrar com a ação, provavelmente reunindo muitas provas.

