Glow News – ‘A probabilidade é alta’, diz especialista sobre vício de Fiuk estar relacionado com afastamento de Fábio Jr.

Fiuk, 32 anos, usou suas redes sociais para fazer um desabafo sobre tabagismo. Em seu perfil no Instagram, o cantor e ator revelou que tem enfrentado dificuldades para parar de fumar cigarros.

“Peço paciência nesses dias agora, eu estou lutando de uma vez para parar de fumar. A gente começa de pirraça, de brincadeira. Meu pai fuma, minha mãe fuma, meu avô fumava, todo mundo da minha família fuma, então é mais difícil você chegar em casa e sentir cheiro de cigarro”, disse.

Afastamento do pai

Nem os famosos estão livres de ter problemas familiares. Fiuk deixou muita gente chocada ao fazer um desabafo no Dia dos Pais, celebrado no dia 11 de agosto deste ano. No Instagram, ele revelou que está afastado do pai, o cantor Fábio Jr. O ex-BBB, que morava com o artista, desabafou sobre a dor que sente não só por não poder celebrar essa data com o pai, como por sua ausência.

