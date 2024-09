Glow News – ‘A gente nunca brigou’: é possível ter um relacionamento igual de Carol Peixinho e Thiaguinho?

Do Glow Newsi Do Glow News - https://istoe.com.br/autor/do-glow-news/ 23/09/2024 - 14:54 Para compartilhar:

Bastante discreta quando o assunto é sua vida pessoal, Carol Peixinho, 39 anos, abriu o jogo sobre a relação com Thiaguinho, 41. Em entrevista ao canal de Hariany Almeida no Youtube, a ex-BBB e empresária disse que em três anos de namoro com o cantor os dois nunca brigaram.

“Meu relacionamento com o Thiago é muito maravilhoso. A gente fez três anos agora em agosto e engraçado, ele me escreveu uma carta no dia e falou: ‘você tem noção que a gente nunca brigou?’. Existem as conversa, os ajustes, mas a gente nunca brigou e eu nem sabia que existia relacionamento assim”, afirmou Carol.

É possível ter um relacionamento igual de Carol Peixinho e Thiaguinho, sem brigas?

Ao Glow News, o psicólogo Alexander Bez analisou o relacionamento do casal de famosos e ainda deu dicas para ter uma relação saudável.

