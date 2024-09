Glow New – Lindas e ricas: conheça Manoela e Eduarda, noras de Angélica e Luciano Huck

Heitor Piresi Heitor Pires - https://istoe.com.br/author/heitor/ 16/09/2024 - 16:35 Para compartilhar:

No último final de semana, Eduarda Guerra, de 16 anos, namorada de Benício Huck, 16, filho dos apresentadores Angélica e Luciano Huck, deu o que falar ao revelar nas redes sociais que tem um tumor há anos. Na ocasião, ela contou que precisou sair do Rock in Rio direto para um hospital para acompanhar o seu problema.

“Só para avisar o que eu vim fazer nessa clínica. Para quem não sabe, tenho um tumor que é benigno há muito tempo. O tumor chama osteocondroma, eu tenho um no joelho esquerdo e eu descobri ele bem novinha, nunca tive problema com dor nem nada do tipo, mas de umas três semanas pra cá, eu tenho sentido muita dor nele”, contou Duda nos stories do Instagram.

Além de Benício, o primogênito de Luciano Huck e Angélica, Joaquim Huck, 19, também foi fotografado com a namorada, Manoela Esteves, no mesmo festival. O Glow News te conta mais sobre as noras do casal de apresentadores, que também são pais de Eva, de 11 anos.

