GLORIOSO FC é campeão da Open Cup 2021 da Minifootball Brasil e se destaca no cenário carioca

Depois de 27 jogos em um torneio que durou dez fins de semana, chegou ao fim a OPEN CUP 2021, o primeiro torneio de Minifootball (Futebol 6) na temporada. E quem levou a melhor foi o GLORIOSO FC, que pela primeira vez, participou de uma competição da MINIFOOTBALL BRASIL.

A Open Cup contou com a presença de sete equipes e quase 200 atletas. O torneio aconteceu na Arena Minifootball, o Campo 1 da Academia RioSporting, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Todas as equipes se enfrentaram na primeira fase no sistema de pontos corridos. Ao final das sete rodadas, seis equipes se classificaram para a 2ª Fase, com vantagem para o primeiro e segundo colocado, que passaram direto para as semifinais. O GLORIOSO FC e o BAYERN M FP, terminaram em primeiro e segundo colocados, respectivamente.

Na quartas de final, o Filadélfia venceu o Esparta, enquanto o União levou a melhor sobre o Estrela FC. Nas SemiFinais, o Glorioso venceu a forte equipe do União, enquanto o Bayern M FP venceu o Filadélfia em um jogo eletrizante.

A grande final aconteceu no último sábado, às 16h entre Glorioso FC e Bayern M FP. A primeira etapa foi digna de uma final. A partida, que é realizada em dois tempos de 25 minutos, começou muito disputada.

O primeiro gol só saiu perto da metade do 1º Tempo, aos 11 minutos, quando Vinicius abriu o marcador para o Bayern. Mas logo em seguida, em uma falha da defesa rubro, Vyctinho empatou para o Glorioso. Com um jogo aberto e ataque das duas equipes, o Glorioso virou o jogo aos 18 minutos com Brenner. Aos 22 minutos, Filipe empatou para o Bayern. Felipe Correa deixou o Glorioso na frente mais uma vez no finalzinho do primeiro tempo, mas Maycon deixou tudo igual antes de terminar a primeira etapa.

Durante o intervalo, os treinadores Diego Mendes, do Glorioso e Alex Alves, do Bayern, deram instruções para seus jogadores em busca do título. E quem levou a melhor foi a equipe alvinegra. Logo aos dois minutos do segundo tempo, Vyctinho colocou a equipe mais uma vez à frente.

Gustavo Ximenes, que estava brigando pela artilharia, marcou o quinto gol alvinegro aos três minutos, em uma bela cobrança de penalty. Daí pra frente, o domínio foi completo do Glorioso, que chegou ao placar final de 9 x 4, com gols de Marlon, Leo Nascimento, Felipe Santos e Nivaldo. Caian descontou para a equipe do Bayern. O jogo foi transmitido pela Minifootball Brasil TV, o canal oficial da organização no YouTube.

Com a vitória, o GLORIOSO FC se sagrou Campeão da OpenCup 2021 e garantiu vaga na OpenCup 2022. Além da premiação de troféu e medalhas, a equipe levou pra casa R$ 2.300,00, enquanto os Vice Campeões ficaram com troféu, medalhas e R$ 700,00 em dinheiro.

A organização também distribuiu prêmios individuais. O Melhor Treinador, foi Diego Mendes, do Glorioso. O Melhor Goleiro foi Yuri Galvão, do Estrela FC. O Melhor Jogador foi Mateus Félix, do Filadélfia e o Artilheiro do torneio foi Romário Barbosa, do Estrela FC, com 10 gols.

No total, foram 27 jogos com 226 gols marcados. Para cada gol feito na Open Cup 2021, a Minifootball Brasil doou 1Kg de alimento não perecível para um projeto social. O projeto escolhido foi o Ligação Cultural, da Cidade de Deus, coordenado pela professora Samantha Messiades.

– Entregar uma competição de alto nível gerando a melhor experiência de futebol amador para todos é sempre o objetivo da Minifootball Brasil. E conseguimos fazer isso com muita dedicação. Há quatro anos, em todos os nossos torneios, nunca tivemos uma briga sequer em nossos jogos – disse Rico Chermont, Presidente da Minifootball Brasil e da PanAmerican Minifootball Federation.

– Parabenizo a todas as equipes que participaram da competição, em especial ao GLORIOSO FC, que se sagrou Campeão. Em breve, novas competições em todas as categorias: masculino; feminino; master; e base – finalizou.

