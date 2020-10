Gloria Vanique comemora saída da Globo desativando alarmes para 3h15 da madrugada

A jornalista Gloria Vanique pediu demissão do Bom Dia SP na última quinta-feira (23). Ela pegou todos de surpresa, inclusive os colegas de noticiário e a chefia da Globo com o pedido, mas foi por um bom motivo: Gloria será o novo reforço da CNN Brasil. Para comemorar, a jornalista compartilhou um story que deixaria os sonolentos desesperados.

“Depois de oito anos com o despertador assim [com o alarme ativado para tocar às 3h e às 3h15], agora ele vai ficar assim [com todos os alarmes desativados”, escreveu na publicação. Agora, Gloria poderá dormir até mais tarde em vez de madrugar para chegar ao estúdio. A apresentadora entrou na Globo em 2007, ficando na previsão do tempo e no quadro de trânsito do Bom Dia SP.

