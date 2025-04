Gloria Pires revela que ainda não está assistindo ao remake de ‘Vale Tudo’

O remake de “Vale Tudo” estreou em 31 de março no horário nobre da Globo, pondo fim à expectativa do público que estava ávido por ver no ar novamente a novela que mexeu com o Brasil em 1998, ou pela primeira vez, no caso daqueles que nem sequer haviam chegado a este mundo naquele tempo.

Uma das personagens mais marcantes da trama é a ambiciosa Maria de Fátima, vivida por Glória Pires na versão original. Apesar da grande espera, e do sucesso já nos primeiro capítulos, a atriz revelou que ainda não assistiu ao folhetim, cujo papel interpretado por ela agora é de Bella Campos.

Segundo a artista, o motivo não é nada muito especial.

“Ainda não tive tempo”, disse ela em entrevista à CNN Brasil.

Atualmente, a atriz está envolvida em um novo projeto pessoal. Ainda durante o bate-papo, ela explicou que com uma rotina intensa, dedicada somente à produção de seu primeiro longa-metragem como diretora.

“Estou trabalhando muito no meu filme. Estou montando meu longa, e isso realmente é um trabalho de absorção imensa”, destacou a artista, que não descartou acompanhar o remake.

“Vou pegar um tempinho e dar uma maratonada”, prometeu.