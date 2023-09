Gloria Pires rebate críticas por ‘selinho’ em Cleo: ‘Pessoas radicais’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/09/2023 - 15:41 Compartilhe

A atriz Gloria Pires, 60 anos, rebateu as críticas dos internautas por dar selinhos na primogênita, Cleo, em vídeo que viralizou na web.

Atualmente no ar como Irene em Terra e Paixão, novela das 21h, e como as gêmeas Ruth e Raquel na reprise de Mulheres de Areia, a veterana comentou a repercussão das imagens.

“Faço isso desde que (meus filhos) eram bebês. É assim: quem gosta beija, quem não gosta não beija. Meus filhos não são obrigados a aceitar”, comentou Gloria Pires entrevista para o jornal Extra, publicada nesta segunda-feira (11).

A artista revelou que o caçula não permite mais essa demonstração de afeto.

“O Bento, por exemplo, quando fez 17 anos falou: ‘Mãe, não quero mais que você me beije na boca’. Disse: ‘ok’”, relembrou ela.

“Não sei se essa repercussão é de pessoas radicais, mas acho que é uma opinião de quem não tem com quem dividir carinho”, opinou a atriz.

Ainda durante o bate-papo, Gloria comentou sobre as atitudes das pessoas nas redes sociais.

“A própria estrutura delas é muito cruel no sentido de que o tempo todo as pessoas querem engajamento, seja pelo escândalo, tragédia ou desgraça”, desabafou.

Além da cantora e atriz Cleo, 40, de seu relacionamento com Fábio Jr., Gloria Pires tem outros três filhos do seu casamento com o cantor Orlando Morais: Antônia, 31 Ana, 23, e Bento, 18.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gloria Pires (@gpiresoficial)

🚨FAMOSOS: Cleo Pires e a mãe Glória Pires receberam ataques dos internautas após demonstração de carinho. Mãe e filha deram um beijo após Cléo receber o primeiro pedaço de bolo da mãe. pic.twitter.com/Bs2O2tp9kV — CHOQUEI (@choquei) August 31, 2023



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gloria Pires (@gpiresoficial)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias