Gloria Pires não se preocupa com ataques de gordofobia a Cleo: “Mulher poderosa”

Recentemente, Cleo tem sofrido ataques nas redes sociais, principalmente com mensagens gordofobicas. Em entrevista ao jornal Extra, Gloria Pires, mãe da atriz, falou sobre o assunto e disse não estar preocupada.

“Ela sabe se defender, se virar. Ela é forte e está seguindo o coração dela”, afirmou. “Cleo é uma mulher poderosa. Sempre foi, desde pequena, e não seria diferente agora. Ela está no lugar que ela sempre quis, fazendo o que sempre sonhou, sendo do jeito que ela quer ser, que ela é feliz sendo. Isso é maravilhoso”, completou.

Cleo e a irmã Antonia Morais participaram do ‘Conversa com Bial’ na última semana. No programa, elas falaram sobre as pressões da sociedade sobre a questão estética.

Glória revelou também que foi difícil dormir após assistir a entrevista. Apesar disso, ela ressaltou ter muito orgulho do posicionamento de Cleo diante dos ataques que tem sofrido.