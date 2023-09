Glória Pires anuncia pausa na carreira: ‘Quero viver mais para o meu prazer’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/09/2023 - 21:48 Compartilhe

Descanso merecido! A atriz Gloria Pires, de 60 anos, anunciou que dará uma pausa na carreira após fim das gravações de ‘Terra e Paixão’, novela das 21h da TV Globo da qual interpreta a vilã Irene. A veterana, que não renovou seu contrato com a emissora, disse que pretende desacelerar e curtir mais a vida.

Quero produzir coisas que me interessam e procurar viver mais para o meu prazer e para minha família. Cheguei até aqui trabalhando muito, mas esse modo contínuo de ter que entregar um resultado não é mais o que me move. Não é que eu vá parar de atuar, mas penso em dar mais valor ao meu tempo sendo mais gentil comigo", explicou Glória, em entrevista ao jornal Extra.

“Não é fácil gravar uma novela como ‘Terra e Paixão’. A gente dorme pouco e trabalha muito. Precisa estar preparado como um atleta quando vai disputar uma Olimpíada. Não é uma vilã rasa, é uma mulher profunda. Eu me sinto como estivesse decolando meu primeiro Boeing. Estou com todo o meu entendimento da profissão, todo o meu autoconhecimento como artista e mulher, me entregando sem ressalvas”.

“Estou me deliciando, mesmo com todo o cansaço. Com a idade, tenho tido dificuldade em metabolizar o estresse, conciliar o sono é complicado. Ainda assim, estou me sentindo revigorada com 50 e poucos anos de estrada!”, concluiu Glória Pires.

