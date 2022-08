Glória Perez lamenta assassinato de ator que fez bebê em ‘Barriga de Aluguel’

admin3 24/08/2022 - 15:29 Compartilhe

Glória Perez e parte do elenco da novela Barriga de Aluguel (1990) lamentaram a morte de Bruno Moreira. O ator interpretou o bebê que inspirava a trama principal do folhetim.

O artista foi assassinado no dia 22 de junho, enquanto trabalhava como motorista de aplicativo no bairro de Marechal Hermes, na zona norte do Rio de Janeiro. Ele morreu após levar um tiro na cabeça.

“E chega essa notícia triste. Assalto. Bruno não reagiu, e mesmo assim atiraram nele. Sem palavras”, escreveu Perez em seu Instagram. Humberto Martins também lamentou nos comentários da publicação. “Meu Deus… Tive com esse menino tantas vezes no colo”, disse.

Personalidades como Mônica Iozzi, Claudia Mauro, Duda Nagle, Luciano Camargo, da dupla sertaneja com Zezé, Virginia Cavendish, o escritor Edney Silvestre e Silvia Buarque prestaram homenagens à família de Moreira, também nos comentários da publicação feita por Perez.

Em Barriga de Aluguel, Moreira interpretou o filho recém-nascido dos personagens Ana (Cássia Kiss) e Zaca (Victor Fasano). Na história, a criança era gerada por Clara (Claudia Abreu), uma vez que Ana não podia ter filhos.