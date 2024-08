Glória Perez ironiza medida protetiva de influenciadora contra ex-BBB Davi Brito

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/08/2024 - 15:57 Para compartilhar:

Glória Perez, autora de novelas da rede Globo, ironizou a medida protetiva concedida à influenciadora Tamiris Assis contra o ex-BBB Davi Brito. “Ela está se mudando pra Bahia?”, escreveu em resposta à uma notícia sobre o assunto publicada na rede social X.

A dramaturga declarou torcida para Davi Brito durante a edição de 2024 do Big Brother Brasil. “Bora ajudar Davi a chegar lá?”, publicou em abril ao compartilhar uma imagem criada por inteligência artificial com uma criança negra de vestes pobres a se ver de terno em um espelho.

Glória Perez já defendeu Davi Brito nas redes sociais quando o ex-BBB foi acusado de estar desviando doações que pediu para o Rio Grade do Sul. Na época, a autora compartilhou vídeos em que o campeão do BBB 2024 prestava contas sobre os gastos feitos.

Medida protetiva

A Justiça do Amazonas concedeu a influenciadora Tamiris Brito uma medida que proíbe o campeão do BBB 2024 de se aproximar dela.

A musa do Boi Garantido relatou às autoridades que foi ameaçada pelo ex-motorista de aplicativo com uma arma durante uma chama de vídeo. Através dos Stories do Instagram, Davi negou as acusações e disse se tratar de uma perseguição.

Os dois tiveram um breve envolvimento amoroso após o São João da Thay, no Maranhão, que aconteceu em junho deste ano. Em meados de julho, o vencedor do reality global causou polêmica ao desmarcar um encontro com a influenciadora, alegando estar passando mal.

Ela viajava a Salvador para passar uns dias com ele, mas acabou voltando no meio do percurso para o Amazonas sem encontrá-lo pessoalmente. Na ocasião, Davi publicou uma imagem de um termômetro para justificar febre alta, mas logo internautas descobriram se tratar de uma foto baixada da internet. As ameaças teriam acontecido após o episódio.