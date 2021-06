Gloria Perez detona Código Penal Brasileiro na rede social: ‘Saidinhas’

Gloria Perez fez um post em seu perfil no Facebook para detonar as saídas temporárias previstas no Código Penal Brasileiro. Na rede social, a autora da TV Globo deu a sua opnião sobre a procura por Lázaro Barbosa de Sousa, acusado de ter matado quatro pessoas da mesma família, além de cometer outros crimes graves, em Ceilândia, Brasília.

“Um batalhão de agentes policiais continua em campo, na caça ao serial killer. Lázaro já tinha uma ficha criminal de meter medo. E porque não estava preso? Estava preso sim, mas veio a saidinha da Páscoa. Lázaro foi liberado para festejar a Pascoa e está festejando, a seu modo: com chacinas, roubos, estupros, e a mobilização de mais de 200 agentes para prender de novo!”, disparou Gloria.

Veja o post de Gloria Perez:

Veja também