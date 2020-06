Gloria Perez critica propaganda de canil com goleiro Bruno: ‘É um deboche’

A escritora Glória Perez criticou nesta quarta-feira (24) a propaganda de um canil feita pelo goleiro Bruno, condenado pela Justiça a cumprir uma pena de 22 anos e três meses pelo assassinato e ocultação de cadáver de Eliza Samudio.

“É um deboche!”, escreveu Glória. A indignação da escritora se deve ao fato de que as primeiras notícia sobre o desaparecimento de Eliza insinuavam que o corpo dela teria sido comido por cachorros da raça Rottweiler.

Goleiro Bruno fazendo propaganda de canil. É um deboche! https://t.co/cLljFXGFUX — Gloria Perez (@gloriafperez) June 24, 2020

No entanto, o goleiro Bruno nega a história. “Você acredita realmente no que foi noticiado no passado? Amigo, abra a mente! Na época, foram feitos exames que comprovaram que tudo não passou de imaginação daquele noiado do meu sobrinho”, afirmou Bruno em resposta a um seguidor que comentou o caso. Bruno cumpre prisão em regime semiaberto desde julho de 2019.

