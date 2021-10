Glória Menezes comemora aniversário em casa: ‘Bem, graças a Deus’

Glória Menezes irá comemorar o aniversário de 87 anos ao lado dos três filhos nesta terça-feira (19). A atriz, que perdeu o marido, Tarcísio Meira, para a Covid-19, fará um almoço em casa. As informações são do jornal O Globo.

Desde agosto, Glória vive na residência que mantinha com o marido na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Devido à pandemia de Covid-19, ela quase não sai de casa. De acordo com Tadeu Lima, assistente pessoal da atriz, Glória ainda não comenta sobre a ida ao sítio da família, no interior de São Paulo, onde ela deseja homenagear Tarcísio e lançar as cinzas do marido.

“Ela está bem, graças a Deus”, afirma Tadeu, acrescentando que a atriz já lida de maneira mais tranquila com a tristeza profunda pela perda do marido.

