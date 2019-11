Gloria Maria fala sobre seu quadro de saúde após cirurgia no cérebro

Gloria Maria afirmou nesta quinta-feira, 28, que está se recuperando rápido da cirurgia no cérebro a qual foi submetida recentemente, no Rio de Janeiro.

“Vocês que me deram tanto amor neste momento complicado merecem saber primeiro as coisas maravilhosas que também estão acontecendo. Mais um pouquinho [de tempo] e eu estarei de volta ao Globo Repórter. Por enquanto, preciso ficar quietinha para me recuperar”, escreveu no Instagram.

A jornalista informou também que apresentará na próxima segunda-feira, 2, ao lado de Roberto Carlos, o lançamento do filme Roberto Carlos em Jerusalém 3D, do show que ele fez na cidade do Oriente Médio. A obra foi narrada por ela e o evento de estreia ocorrerá no Cine Odeon, localizado no centro do Rio de Janeiro.

“Muito feliz por ter sido escolhida pelo Roberto para estar ao lado dele neste momento lindo. Vai ser, com certeza, uma noite de emoções”, disse Gloria.

Desmaio

Em 18 de novembro deste ano, a apresentadora do Globo Repórter falou sobre seu estado de saúde pela primeira vez.

Segundo a apresentadora, o problema teve início na madrugada de sábado para domingo, em 3 de novembro: “Desmaiei na minha casa, do nada. Bati com a cabeça na quina da mesa de vidro e machuquei”, contou.

“Fui no hospital costurar e os exames para saber a causa do desmaio demonstraram um tumor no meu cérebro que iria me matar silenciosamente a qualquer momento. O tumor formou um edema em volta dele que inflamou e me fez desmaiar”, continuou Gloria Maria.

A jornalista passou por uma cirurgia que durou cerca de seis horas e, em seguida, foi levada ao centro de tratamento intensivo (CTI) do hospital CopaStar.

Gloria Maria, que é mãe de duas meninas, fez questão de agradecer o apoio de fãs e o fato de tudo ter dado certo: “Sobrevivi! Hoje acredito em milagre! Ainda tenho um caminho a percorrer, mas estou inteira!”, disse.

Confira abaixo, na íntegra, o relato de Gloria Maria: