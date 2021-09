Gloria Groove surge ‘desmontada’ e look de sunga é elogiado: ‘Subiu a temperatura’

Entre os participantes do quadro “Show dos Famosos”, do programa “Domingão com Huck”, Gloria Groove apareceu “desmontada” nas redes sociais e arrancou elogios dos seguidores, nessa terça-feira (28).

Daniel Garcia, que se transforma em uma das drag queens mais famosas do Brasil, usou uma sunga com estampa de bicho. “Muito gato” e “A temperatura subiu aqui” foram dois dos inúmeros comentários.

Instagram will load in the frontend.

Veja também