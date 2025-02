Gloria Groove promove blitz nacional com seu novo sucesso ‘Larica de Você’

O sucesso de “Serenata da GG” alcança novos patamares a cada semana e dessa vez foi a vez do hit “Larica de Você”, feat de Gloria Groove com o grupo de pagode “Menos É Mais” entrar para a programação das rádios do Brasil.

Nesta quarta-feira, 19, a drag inicia uma blitz nacional pelas rádios com sua nova música de trabalho. A música já acumula 3 milhões de streams no Spotify e seu clipe tem mais de 400 mil visualizações no YouTube.

“Larica de Você” faz parte do “Serenata da GG, Vol. 2 (Ao Vivo)”, lançada no segundo semestre de 2024, e traz ao público canções emocionantes ao lado de artistas como Mumuzinho, Thiaguinho, Menos É Mais, Sampa Crew e Ana Carolina, com músicas inéditas, covers e regravações de canções da multiartista em versões de pagode.