Gloria Groove interpreta Rebeldes em programa

Os fãs pediram e ela atendeu! Nesta quinta-feira, a partir das 19h, Gloria Groove lança a nova temporada do ‘GG Sessions’, programa gravado especialmente para o IGTV do Instagram da cantora. Antes de gravar a atração, Gloria fez uma enquete em suas redes sociais para definir qual artista ela iria homenagear. Os fãs votaram e elegeram a banda Rebeldes como os escolhidos da vez.

Com a criação e realização da Digital Social e SB Music, os arranjos e versões ficaram por conta da própria Gloria e de seu guitarrista Kahue Rosa. Serão seis episódios, disponibilizados um por semana e, entre eles, a clássica música ‘Nuestro Amor’, que fez sucesso na voz do conjunto mexicano. ‘GG Sessions’ foi gravado no estúdio Dudu Borges, onde a artista também produziu, recentemente, o projeto Analaga, com versões de Priscila Alcântara.