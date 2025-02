Gloria Groove faz aparição surpresa em pagode no Centro de SP

Gloria Groove não cansa de surpreender o público! Nesta quarta-feira, 19, a artista invadiu a tradicional casa de pagode “DoisDois”, localizada no centro de São Paulo, e cantou seus sucessos atuais. Gloria, que comemora o destaque nacional de sua blitz com “Larica de você”, aproveitou para dar uma palhinha de sua nova canção de trabalho, que alcançou o top 5 nacional nas rádios de todo o Brasil, e também de “Nosso Primeiro Beijo” – hit de seu primeiro álbum de pagode, “Serenata da GG”.

O repertório ainda contou com sucessos como “Vermelho” e “Radar”, reforçando a versatilidade da artista, que vai desde o funk até o pagode, transitando naturalmente por diversos gêneros musicais.

Com mais de 100 milhões de visualizações no YouTube, “Nosso Primeiro Beijo” se juntou à impressionante lista de hits da cantora que ultrapassaram essa marca. Já “Vermelho”, um dos grandes sucessos da era “Lady Leste”, acumula mais de 110 milhões de views, consolidando-se como um dos clipes mais assistidos do canal da cantora.

Atualmente, Gloria segue com a agenda lotada, levando o projeto “Serenata da GG” para diversas cidades do Brasil, enquanto se prepara para grandes apresentações no Carnaval e outros eventos pelo país.

Agenda de shows:

MARÇO/25

01/03 Recife/PE (Carnaval)

02/03 Brasilia/DF (Carnaval)

03/03 Rio de Janeiro/RJ (Carnaval)

04/03 Rio de Janeiro/RJ (Carnaval)

ABRIL/25

26/04 Hopi Pride (Pop)

MAIO/25

03/05 Paulinia/SP (Serenata)

10/05 Campos dos Goytacazes /RJ (Serenata)

24/05 Porto Alegre/RS (Serenata)