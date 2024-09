Gloria Groove fala de amor, relembra Marília Mendonça e lança inéditas do novo EP de pagode

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/09/2024 - 23:11 Para compartilhar:

Na noite desta quarta-feira, dia 25, Gloria Groove participou de uma coletiva de imprensa para compartilhar detalhes de sua nova fase artística, marcada pelo lançamento do volume 2 de “Serenata da GG”. A cantora apresentou as faixas do segundo volume de seu projeto dedicado ao pagode, trazendo composições inéditas, releituras e covers de clássicos brasileiros.

Durante a coletiva, Glória revelou suas expectativas para o projeto e como é grandioso se ver como uma das poucas drags no gênero. “É tão fácil ser estigmatizado enquanto drag queen, ser colocado em prateleira e te falarem o que você só pode ou não fazer na música. Eu amo desafiar esses moldes, em tudo! Através dos looks, do meu corpo, das músicas, estou entendendo que esse projeto é mais uma vitória, é uma referência para quem vem depois de mim”, declarou.

A artista compartilhou também como surgiu a ideia do EP: “Eu estava escolhendo músicas para cantar, me incentivaram a tentar criar algo que viesse de dentro. Foram mais de 12h de criação, lembrei da palavra serenata, do bombom e da live da Marília Mendonça durante a pandemia, e assim nasceu ‘Serenata’”.

Mesmo com o pagode em alta, Glória confessa que foi surpreendida pelo sucesso do volume 1, especialmente após seu retorno da turnê. A faixa “Nosso Primeiro Beijo”, destaque do primeiro volume, se tornou um dos maiores hits do ano no Brasil.

“Serenata da GG” marca um novo capítulo na carreira de Gloria, que já havia participado de projetos no universo do pagode, mas agora traz à vida seu próprio trabalho no gênero. “Essa é a fase mais emocionante da minha carreira. Estou me abrindo para celebrar o amor em todas as suas formas”, disse a cantora.

A coletânea conta com 12 faixas e a participação de convidados especiais como Mumuzinho, Menos É Mais, Thiaguinho, Sampa Crew e Ana Carolina. Entre os destaques estão duas faixas inéditas que foram apresentadas no Rock in Rio: “Apaga a Luz”, sucesso de 2018 que ganhou uma versão em pagode, e “Encostar Na Tua”, de Ana Carolina, com a participação da própria cantora.

O EP também inclui músicas inéditas como “Amor Pilantra” e versões em pagode de sucessos anteriores da Gloria, como “Madrugada”. Assim como no primeiro volume, cada faixa terá um videoclipe. Todos serão lançados semanalmente. O primeiro bloco de vídeos será disponibilizado nesta sexta-feira (27) no canal da artista no YouTube.

Faixas de “Serenata da GG, Vol. 2 (Ao Vivo)”

1. Madrugada

2. Linguagem do Amor / Lado Insano (feat. Mumuzinho)

3. Larica de Você (feat. Menos É Mais)

4. Amor Pilantra

5. Entendi Errado

6. Chamada Proibida (feat. Thiaguinho)

7. Sinal

8. Programa Favorito

9. Depois do Pra Sempre

10. Desliga Você (feat. Sampa Crew)

11. Quem de Nós Dois / Encostar na Tua (feat. Ana Carolina)

12. Apaga a Luz

No dia 19 de outubro, Gloria apresentará ao vivo o repertório de Serenata no Espaço Unimed, uma das principais casas de show de São Paulo. Para comprar seu ingresso, clique aqui.