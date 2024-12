Gloria Groove encerra o ano de 2024 com show na Avenida Paulista

Na noite desta terça-feira, 31, Gloria Groove irá agitar a Avenida Paulista com um espetáculo inesquecível no tradicional Réveillon de São Paulo. Com um repertório que reflete sua versatilidade artística e sucessos que conquistaram milhões de fãs, a artista sobe ao palco às 21h, poucas horas antes da chegada do novo ano.

Reconhecida como uma das maiores artistas do Brasil, Gloria Groove encerra 2024 celebrando um ano de conquistas históricas. Entre elas, o sucesso do projeto Serenata da GG, que quebrou barreiras ao levar uma drag queen ao topo das paradas de pagode, e sua vitória no Prêmio Multishow como ‘Melhor Samba & Pagode do Ano’. O show na Paulista será a síntese de sua trajetória na música nacional.

O público pode esperar uma apresentação grandiosa, com hits como ‘A Queda’, ‘Vermelho’, ‘Bonekinha’ e o recente fenômeno ‘Nosso Primeiro Beijo’. Além disso, Gloria promete surpreender com arranjos inéditos e homenagens a clássicos do pagode, um dos grandes destaques de sua carreira neste ano.

O Réveillon na Avenida Paulista é conhecido como um dos maiores eventos do Brasil, e atrai milhares de pessoas. Gloria Groove, que já conquistou palcos como Rock in Rio e Lollapalooza, reafirma seu status como uma estrela capaz de unir diferentes públicos em um show emocionante e inspirador.