Gloria Groove, Drik Barbosa e MC Dora lançam ‘Sente o Drama’

Rio – Trabalho, falta de dinheiro e brigas com o crush. Estes são alguns dos temas dos versos de “Sente o Drama”, parceria entre as cantoras Drik Barbosa, Gloria Groove e MC Dora. “Sente o Drama” chega às paradas no Dia Internacional da Juventude, data criada pelas Organização das Nações Unidas em 1999, que relembra a importância dos jovens como agentes da mudança e incentiva o debate sobre os desafios que enfrentam.

Irresistivelmente dançante, a música mistura batidas do funk com uma pegada eletrônica pop. As cantoras, que têm idade entre 24 e 26 anos, se juntam para homenagear e dar voz, com muita empatia, à geração da qual fazem parte. Na letra, retratam com linguagem leve e atual desafios comuns na vida de muitos jovens brasileiros. Seja na vida financeira, como no trecho “tô devendo no trabalho/ tô devendo na facu/ devo até o banco, todo dia algum chabú”, e também na vida amorosa e social, como em “atrasei 2 minutos o chefe já causa/mas se for justa causa eu quero uma pausa/ meu namoro cê nem sabe, mano, tá acabando/ meus amigo no app, “chei” de match, ostentando”.

A rapper Drik Barbosa conta que vivencia em sua rotina os dramas cantados na composição: “às vezes, é no trabalho que está complicado, outras vezes, é no amor. Ninguém está sempre bem com tudo. Mas sempre temos esperança de que as coisas vão melhorar”. A parceira de trabalho Gloria Groove, dona do hit “YoYo”, lembra que sempre foi na música que encontrou um refúgio para lidar com seus desafios. “Meu ritual na vida sempre foi a música”, diz a drag. “Sempre procuro algum som que me traga de volta quando preciso”.

Sente o drama não é a primeira parceria entre Drik e Gloria. As duas já gravaram juntas “Quem tem joga” e o clipe, lançado em maio, já conta com mais de 2,4 milhões de visualizações no YouTube. Nesse clipe elas lançam a MC Dora, uma nova expoente da música jovem. “Eu quero ajudar a dar voz aos dramas dos jovens, que muitas vezes a sociedade não enxerga”, comenta MC Dora.