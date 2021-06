GloboNews comete mesma gafe do SBT e cita Lázaro Ramos em cobertura do ‘caso Lázaro’

Uma semana após o SBT citar o ator Lázaro Ramos durante a cobertura do ‘caso Lázaro Barbosa’, a Globonews voltou a repetir a mesma gafe durante matéria sobre o serial killer de Brasília.

O nome do global foi mencionado durante o programa ‘GloboNews em Ponto’, enquanto o jornalista Arthur Bernardi atualizava as informações do novo possível esconderijo de Lázaro Ramos, e o nome do marido da atriz Taís Araújo era exibido na tela.

“Força-Tarefa encontrou possível esconderijo de Lázaro Ramos”, informava o texto da legenda.

A gafe foi rapidamente notada e atualizada para o nome do serial killer pela direção do programa.

