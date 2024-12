Globo volta com ‘Vídeo Show’ em programação especial

A Globo já está com tudo pronto para a volta do “Vídeo Show”, atração que divertiu o público entre 1983-2019. Segundo o colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, em publicação na segunda-feira, 30, a emissora prepara programa especial como parte das comemorações pelos seus 60 anos de transmissão.

Ainda de acordo com o colunista, a Globo já teria confirmado a data de exibição: dia 25 de abril. Devem participar da programação especial apresentadores que fizeram parte da história do programa, como o ator Miguel Falabella.

Angélica Ksyviskcy também é um dos primeiros nomes confirmados, e vai comandar mais uma vez o quadro “Vídeo Game”.

Outro quadro de sucesso que vai voltar é o “Falha Nossa”, que mostrava erros de gravação e bastidores das principais novelas e atrações.

O “Vídeo Show” chegou ao fim em 11 de janeiro de 2019, após quatro décadas no ar, por causa dos baixos índices de audiência.

O retorno do vespertino como um especial foi confirmado pela própria rede durante o Upfront 2025, evento realizado em São Paulo para apresentar as novidades de sua programação para o mercado publicitário.

O “Vídeo Show” vai abrir o especial de 60 horas de programação dedicada às comemorações de seis décadas de Globo.