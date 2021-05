Globo vence disputa judicial, mas Ana Paula Henkel recorre da decisão favorável à emissora Ex-jogadora de volêi pediu que a 14ª Vara Cível de São Paulo revisasse a decisão

Ana Paula Henkel, ex-jogadora de vôlei, entrou com embargo de declaração contra a decisão da 14ª Vara Cível de São Paulo. A justiça foi favorável à Globo no processo movido pela esportista após declarações do comentarista Casagrande sobre Ana Paula. Diante do embargo, os advogados da ex-atleta ponderam que houve um equívoco do juiz Christopher Alexander Roisin.

No trâmite, a defesa de Ana Paula Henkel alega que o texto publicado por Casagrande segue no ar. O argumento corre em discordância com a contestação da Globo. A emissora afirmou que o link da opinião do ex-jogador havia sido excluído, enquanto a resposta de Ana Paula continuou no ar. Entretanto, a postagem intitulada “Do Esporte para esportistas” está disponível e não tem data definida para exclusão.

Apesar da ex-jogadora ponderar que a carta escrita por ela não teve divulgação por parte da emissora carioca, a Globo se defende alegando que já lhe concedeu o direito de resposta requerido.

Nesse sentido, a defesa de Ana Paula Henkel deseja que, com o mesmo destaque da opinião de Casagrande, uma nova publicação ou atualização do link seja repostada.

