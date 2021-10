Globo substitui Tiago Leifert para apresentação do ‘The Voice Brasil’

Com o pedido de demissão de Tiago Leifert da Globo, não foi só o Big Brother Brasil que perdeu seu apresentador. O The Voice Brasil, que também era apresentado pelo jornalista, precisou de alguém para substituí-lo às pressas.

De acordo com o programa A Tarde É Sua, da RedeTV, André Marques vai ficar no lugar de Leifert que, segundo a Globo, se ausentou do reality por “motivos pessoais”. Mesmo com a demissão, Tiago tinha dito que queria aproveitar o “final feliz” na Globo, apresentando o programa musical. Marques já apresentou o The Voice Kids e a versão do reality para idosos.

