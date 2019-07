Globo quer saber se jornalistas possuem empresas fora da emissora, diz colunista

A demissão de Mauro Naves ainda repercute muito dentro da Globo. A emissora, segundo o colunista Ricardo Feltrin, está convidando vários funcionários dos departamentos de Jornalismo e Esportes para conversas. A intenção é saber se alguém tem empresa fora da emissora, se é sócio de algum estabelecimento, mesmo que com parentes ou amigos.

O colunista do UOL afirma que, no entanto, nenhum jornalista da Globo será demitido por ter uma empresa ou ser sócio de alguém. A intenção é revelar os casos para evitar novos conflitos de interesse. Um dos motivos alegados para a demissão de Mauro Naves foi que ele não tinha contado à Globo que era sócio do primeiro advogado de Najila Trindade e que facilitou o contato dele com o pai de Neymar no caso do suposto estupro denunciado pela modelo.

A Globo também monitora as redes sociais de seus funcionários.Recentemente, Dony De Nuccio, âncora do Jornal Hoje, foi advertido por violar o código de ética da emissora. Ele estrelou um material de didático de um banco há um ano sem avisar os superiores.