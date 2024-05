Globo quer Lázaro Ramos para formar casal com Taís Araújo em remake de ‘Vale Tudo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/05/2024 - 11:20 Para compartilhar:

Casal dentro e fora das telinhas? Rumores indicam que Lázaro Ramos possa estar sendo cotado para interpretar Ivan, par romântico de Raquel, no remake de “Vale Tudo”. A novela de 1988 ganhará uma nova versão na Globo e já tem Taís Araújo, esposa do ator, definida como a protagonista.

Segundo o “Notícias da TV“, de onde são as informações, o maior impedimento para que o casal viva um amor também na ficção é o contrato de exclusividade de Lázaro com a Amazon. O ator teria sido liberado pela plataforma de streaming para participar do remake de “Elas por Elas” pois seus projetos para o Prime Video ainda estavam sendo desenvolvidos, mas, agora, ele já tem data para iniciar novas gravações.

Ainda de acordo com o portal, é pouco provável que a gigante do streaming libere Lázaro para viver um protagonista de novela no horário nobre. Com roteiro de Manuela Dias, “Vale Tudo” está prevista para estrear nas telinhas em março de 2025.