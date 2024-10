Globo quer Angélica de volta ao comando do ‘Vídeo Show’, diz coluna

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/10/2024 - 9:18 Para compartilhar:

Para celebrar seus 60 anos de existência, a TV Globo irá resgatar o ‘Vídeo Show’, programa vespertino que foi um sucesso na emissora carioca entre 1983 e 2019, na grade de programação de 2025. Segundo informações da coluna Play, do jornal O Globo, a ideia é trazer vários apresentadores que passaram pela atração, mas a Globo faz questão de ter Angélica no comando.

O ‘Vídeo Show’ voltará apenas no dia 25 de abril, para a celebração das seis décadas em que a Globo está no ar, e o programa vai passear pelos principais acontecimentos de cada ano da rede. Mônica Almeida, que comanda a diretoria de gênero de auditório na TV Globo, será a responsável pela recriação do ‘Vídeo Show’.

Outro quadro de sucesso que fará parte do programa é o ‘Falha Nossa’, que mostrava erros de gravação e bastidores das principais novelas e atrações.

Ainda de acordo com a coluna, os trabalhos da produção estão em fase preliminar. A aprovação final foi dada recentemente, e o programa abrirá o especial de 60 horas de programação dedicada única e exclusivamente para comemorar os 60 anos da emissora.

Vale lembrar que nomes como Miguel Falabella, André Marques, Otaviano Costa, Mônica Iozzi, Joaquim Lopes e Sophia Abrahão já apresentaram o programa.