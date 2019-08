Globo prepara novas demissões, diz site

A TV Globo já demitiu ou não renovou contrato com muitos artistas e jornalistas no decorrer de 2019, como Otaviano Costa, Márcio Canuto, Sérgio Chapelin, Leandro Hassum, Ivan Moré, Fernando Rocha, Cris Dias, Mariana Ferrão, entre outros. E as saídas não devem parar por aí.

De acordo com informações do NaTelinha, do UOL, existe uma nova lista de apresentadores, autores e atores, que antes eram intocáveis, e que devem deixar a emissora até o primeiro semestre de 2020. Isso se eles não aceitarem as novas normas do canal, que se trata da alteração do vínculo empregatício de PJ para CLT, contando com redução salarial que gira em torno de 40%.

Ainda segundo o NaTelinha, a lista conta com dois apresentadores do ‘É de Casa’, um veterano autor de novelas, um famoso humorista, além de duas apresentadoras e três atores considerados do primeiro escalão da emissora. O site, no entanto, optou por não divulgar os nomes. A TV Globo foi procurada para comentar a situação, mas não respondeu à reportagem.

