Globo prepara Maju Coutinho para assumir JN em breve, diz colunista

A escolha de Maju Coutinho para comandar sozinha o Jornal Hoje não foi à toa. De acordo com o colunista Daniel Castro, do Notícias da TV, com essa decisão, a jornalista se tornou a favorita para ocupar o posto de Renata Vasconcellos no ‘Jornal Nacional’ daqui a alguns anos.

Maju está com 41 anos, é uma das mais novas entre os apresentadores, e terá o Jornal Hoje como vitrine para se consolidar na função. A Globo queria essa vitrine também para adaptar o formato do telejornal para uma só âncora.

Ainda segundo Daniel Castro, Maju passou muitos apresentadores nessa “corrida” para o cargo de âncora do Jornal Nacional, inclusive Sandra Annenberg, que passará a fazer parte do Globo Repórter no fim de setembro.

Por fim, o colunista ainda informa que por conta da ascensão de Maju não seria surpresa se a produção da Globo sofresse com novas saídas no departamento de jornalismo, uma vez que muitos se sentiram preteridos e o interesse de outras emissoras poderia balança-los.