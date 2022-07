‘Globo poderia dar uma vaga ao Luiz Flávio na Central, assim ele deixaria de apitar’, diz Mauro Cezar Árbitro teve atuação polêmica em Flamengo x Athletico, e foi criticado nas redes sociais







A arbitragem de Luiz Flávio de Oliveira causou polêmica nesta quarta-feira, no empate em 0 a 0 de Flamengo e Athletico Paranaense. O juiz foi bastante criticado nas redes sociais por conta da atuação, e o jornalista Mauro Cezar Pereira sugeriu que a Globo o contratasse para que ele deixasse de apitar.

– A Globo bem que poderia oferecer uma vaga na Central do Apito ao Luiz Flávio, assim ele formaria uma dupla com o irmão, deixaria de apitar e a média de faltas no futebol brasileiro cairia – criticou o jornalista.

– Pelo amor de Deus. Mais uma arbitragem em que o juiz estraga o jogo. Péssimo o Luiz Flávio de Oliveira. Como sempre. Mais um jogo em que o juiz quis aparecer mais que o jogo – detonou também o repórter Gabriel Vaquer.

– Que arbitragem fraquíssima no Maracanã. Tão ruim que desagrada todos os lados. Que arbitragem pavorosa no Maracanã. Meu Deus! – escreveu o jornalista Fernando Campos.

Luiz Flávio de Oliveira distribuiu nove cartões amarelos durante o jogo, e nos acréscimos, expulsou o zagueiro David Luiz. Durante os 90 minutos, o árbitro também foi criticado por Sandro Meira Ricci, da Central do Apito, por conta de marcações equivocadas em campo.

