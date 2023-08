Globo planeja mudanças e César Tralli pode assumir o comando do ‘Fantástico’; entenda

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/08/2023 - 13:20 Compartilhe

Há dois anos apresentando o ‘Jornal Hoje’, o jornalista César Tralli, de 52 anos, pode comandar um novo programa em breve. Trata-se do ‘Fantástico’, que é exibido no domingo à noite na TV Globo.. De acordo com informações do colunista Flávio Ricco, do portal R7, a emissora planeja algumas mudanças e o apresentador é cotado para comandar o jornalístico.

Conforme noticiado por Flávio, Poliana Abritta deve passar o comando do Fantástico para César, que apresentaria a atração junto de Maju Coutinho.

Para substituir Tralli no comando do Jornal Hoje, a TV Globo deve escalar a jornalista Andréia Sadi como titular do programa.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias