Globo passa por reformulação na estrutura e tem nova ‘chefona’; saiba quem

Liderada por Amauri Soares, que cuida das 123 afiliadas dos Estúdios Globo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e da grade de entretenimento, novelas, realities e programas de auditório, a TV Globo anunciou, na terça-feira, 18, uma nova estrutura na área de televisão.

Leonora Bardini, até então diretora de programação, agora assume o cargo de diretora do canal. Leonora ficará responsável por todas as frentes que envolvem a TV Globo, como conteúdo, marketing, inteligência e promoções. Ela continuará sendo responsável pelos pilares de programação da rede e programação regional.

A única área da TV Globo que não ficará sob a responsabilidade de Leonora é a de Afiliadas, que seguirá sob o comando de Patrícia Rego.

Tanto Patrícia quanto Leonora reportarão diretamente a Amauri Soares.

Leonora Bardini ingressou na Globo em 2014, como trainee e, ao longo desses anos, atuou como supervisora de programação, gerente sênior de curadoria, diretora de curadoria e gestão de direitos, diretora de programação da rede e diretora de programação e marketing.

Por meio de um comunicado interno, Amauri Soares elogiou a nova diretora do canal TV Globo: “Leonora é uma unanimidade. Competente, articulada, leve e criativa. Talvez a profissional com maior capacidade de aprendizado que já conheci”, declarou o executivo.

“O trabalho dela nesta nova função será muito importante para a execução dos importantes projetos que temos em andamento, principalmente o da TV 3.0”, completou.

O chefão da Globo

Amauri Soares é paulista e tem 50 anos de idade. Em março deste ano, com a saída de Ricardo Waddington da Globo, ele assumiu como o novo diretor dos Estúdios Globo. Amauri já era diretor da emissora e comandava a rede formada por regionais e afiliadas em todo o país.

O ex-marido da apresentadora Patrícia Poeta entrou no jornalismo da Globo em 1987 e ocupou diversos cargos, como chefe de redação do Fantástico, editor-executivo do Jornal da Globo, editor-chefe do Jornal Nacional, diretor de Jornalismo em São Paulo e diretor-executivo da Central Globo de Jornalismo. Soares também foi diretor-executivo da Globo Internacional em Nova York, criou e liderou a diretoria de Eventos da Globo e, na sequência, foi diretor de Programação por sete anos.

Patrícia Poeta e Amauri Soares foram casados entre 2001 e 2017. Juntos, tiveram um filho, Felipe Soares.

Além de ser ex-marido de Patrícia, Amauri Soares é irmão de Paulo Renato Soares, repórter especial da Globo e um dos apresentadores eventuais do Jornal Nacional.