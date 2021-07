Globo não renova com Reynaldo Gianecchini, mas descarta fim da parceria

A Globo informou nesta quarta-feira (7), por meio de uma nota enviada ao UOL, que o contrato do ator Reynaldo Gianecchini não foi renovado pela emissora, mas que isso não é um fim para a parceria de mais de 20 anos.

De acordo com o comunicado, a Globo diz que “vem adotando novas dinâmicas de trabalho com seus talentos”. Assim como acontece já com outros artistas, a ideia da emissora é fazer contratos por obras.

“O contrato com Reynaldo Gianecchini não foi renovado. E, como todos sabem, a Globo, em sintonia com as transformações pelas quais passa o mercado, vem adotando novas dinâmicas de trabalho com seus talentos. A não renovação de um contrato não significa o final de uma parceria”, diz a emissora.

A nota prossegue: “Ao contrário, o novo modelo de gestão de talentos permite que essa parceria seja renovada em muitos outros formatos e projetos futuros. Reynaldo Gianecchini tem abertas as portas da empresa para futuros projetos em nossas múltiplas plataformas”, diz a Globo.

Gianecchini estreou na Globo na novela “Laços de Família”, de Manoel Carlos, em 2000, em que contracenava com Vera Fischer e Carolina Dieckmann. Seu último trabalho foi em 2019, em “A Dona do Pedaço”.

