Globo monta esquema especial para mostrar jogo da Seleção Brasileira após o Jornal Nacional Com o duelo marcado para às 20h30, a emissora precisou mexer em sua grade logo no horário nobre

A Globo montou uma programação especial para o dia 7 de outubro, data em que a Seleção Brasileira joga contra a Venezuela pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Com o duelo marcado para às 20h30, a emissora precisou mexer em sua grade logo no horário nobre. A informação foi publicada pelo ‘Notícias da TV’.

O Jornal Nacional tradicionalmente começa no horário do jogo. Por isso, neste dia especifico, o programa vai se iniciar às 19h45. A transmissão do jogo do Brasil começa às 20h25 e vai até às 22h30. A novela das 21h começará neste horário.

O confronto contra Venezuela abre uma rodada tripla de jogos do Brasil. Após essa partida, o Brasil encara a Colômbia no dia 10 e o Uruguai no dia 14. A nova tríplice sequência acontecerá devido a um ajuste da competição.

Prevista para o início do ano, a quinta rodada das Eliminatórias foi adiada devido à escalada da pandemia de Covid-19.

