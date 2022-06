Globo mexe na programação das manhãs, mesmo com melhor audiência em 5 anos

A partir da próxima segunda-feira, 4, as manhãs da Globo passam por uma mudança. Quem já está acostumado à rotina matutina da vênus platinada vai perceber que a principal variação é a troca de horário nos programas Mais Você e Encontro.

O programa que antes tinha a assinatura de Fátima Bernardes, que completou 10 anos à frente do matinal na última sexta-feira, 24, passará a ser exibido às 9h30. Quem assume a apresentação é Patrícia Poeta e Manoel Soares, que saem do semanal É de Casa para encontro diário com o telespectador. Fátima vai para The Voice, mas ainda não tem data de estreia prevista no reality.





“(Estou) muito animada de topar esse novo desafio, dá um friozão na barriga por ser mais uma estreia, um projeto novo. Essa nossa manhã vai ser cheia de talentos e pessoas que querem trabalhar”, diz Patrícia Poeta. “Vamos entrar (na casa das pessoas) no momento em que estão começado seu dia, temos o compromisso de fazer o dia das pessoas mais bonito e mais feliz”, continua Manoel Soares, parceiro de Patrícia no programa. “Esse é um encontro bonito, acho que são dois brasis se encontrando, e assim a gente vai produzir essa nova linguagem”, pontua o apresentador que sai do É de Casa, junto com sua parceira para o matinal.

Ana Maria Braga continua à frente do Mais Você, que volta para um horário mais perto do almoço. O programa, que estreou nas tardes da emissora, foi para as manhãs em 2000, sendo apresentado às 10h45. Na nova grade das manhãs, a loira entra no ar logo após o Encontro.

De acordo com o diretor Amauri Soares, o conceito por trás das mudanças de horários é fazer a passagem do noticiário da manhã, no Bom Dia Brasil, aos jornais locais, que começam a ser exibidos às 11h45, de maneira mais fluida. No Encontro, os apresentadores terão a tarefa de se aprofundar em temas da atualidade, com mais tempo, o que um telejornal não consegue fazer. Em seguida, o Mais Você segue levando atualidade e variedade, preparando o caminho para o horário do almoço. “Nosso negócio é criar conexão com a sociedade brasileira, por isso, nossa manhã oferece informações, serviços e ótima companhia”, completa Mariano Boni, diretor de variedades, da área de Entretenimento.

É de Casa

As mudanças acontecem também no É de Casa. O programa semanal se mantém aos sábados, mas com uma nova equipe de apresentadores, que inclui a veterana da GloboNews Maria Beltrão, além da jornalista baiana Rita Batista, Tiago Oliveira, repórter de Esportes e a já “de casa” Thalita Morete.

Pela primeira vez na vida eu não sei como será o amanhã, mas é isso que eu sinto que me rejuvenesce. Eu me sinto a Maria quando entrou na Globo”, conta a apresentadora que ficou 25 anos no canal de notícias e se despediu do Estúdio i algumas semanas atrás.

O programa que ocupa toda a manhã dos sábados unindo notícias com variedades, entretenimento e atualidade segue sendo apresentado ao vivo. “Não vai mudar muita coisa, acho que só os apresentadores”, brinca Maria.

“A gente vai levar o que cada um é, essa conexão é que a gente precisa mostrar que somos iguais”, diz Tiago Oliveira. O agora apresentador celebra a diversidade no programa que conta com dois negros no cast e maioria feminina. “O é de casa é multi, plural e eu trago essa regionalidade e essa brasilidade que a gente persegue e consegue entregar”, complementa a colega de programa Rita Batista.