Globo manda César Tralli para Roma para cobrir morte do Papa e Conclave

O jornalista César Tralli, que já atuou como correspondente da Globo fora do país, recebeu uma missão da emissora: ir para Roma, na Itália, cobrir todos os desdobramentos em torno da morte do Papa Francisco e a escolha de seu sucessor. O marido de Ticiane Pinheiro embarca nesta segunda-feira, dia 21.

A TV Globo já se organiza para uma cobertura especial diretamente do Vaticano, e Tralli será o rosto da emissora no epicentro dos acontecimentos nos programas ‘Encontro’, ‘Mais Você’, ‘Jornal Hoje’ e nos telejornais locais que vão ao ar na primeira parte do dia. Ele também acompanhará o Conclave e todo o processo de escolha do novo Papa, um dos eventos mais importantes da Igreja Católica.

Desde 1993 na Rede Globo, aos 24 anos, o atual âncora do ‘Jornal Hoje’ assumiu o posto de correspondente da TV Globo em Londres, onde permaneceu por cinco anos, de 1995 a 2000. Tornou-se, assim, o correspondente mais jovem da emissora. Nesse período, realizou reportagens em mais de trinta países.

Morte do papa

A notícia da morte de Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco, que faleceu na madrugada desta segunda-feira, 21, às 2h35 pelo horário de Brasília, 7h35 pelo horário local, aos 88 anos, segue repercutindo no mundo. As informações sobre a morte do papa foram divulgadas pelo Vaticano, mas a causa ainda não foi revelada. O pontífice ocupou o cargo máximo da Igreja Católica por 12 anos.

Francisco se recuperava de um quadro respiratório grave, que o deixou 37 dias no hospital, entre fevereiro e março deste ano. Ontem, no Domingo de Páscoa, o papa fez uma aparição para abençoar milhares de pessoas na Praça de São Pedro, no Vaticano.