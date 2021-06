Globo lidera novamente, mas audiência do SBT com Brasil na Copa América cresce Crescimento do Ibope da rede de Silvio Santos com jogo entre Brasil e Peru foi "barrada" pela programação da Globo e Record

Dona dos direitos televisivos da Copa América, a transmissão do confronto entre Brasil e Peru ampliou o crescimento do SBT em audiência. Entretanto, alguns obstáculos impediram um sucesso maior da emissora de Silvio Santos, vice-líder e superada mais uma vez pela Globo. A ampliação da rede foi “barrada” com a exibição do “Jornal Nacional” e as novelas “Império” e “Gênesis”, principais produtos de Globo e Record nesta quinta-feira.

Os dados são do portal “Teleguiado”.

No ar entre 20h40 e 23h, a Copa América no SBT marcou 11 pontos de média e assumiu a vice-liderança na Grande São Paulo, principal praça do país. Com a bola rolando, o “Jornal Nacional” venceu a rede de Silvio Santos por 25 a 10,7 pontos. Além disso, levando em consideração o pré-jogo, a emissora carioca ampliou a vantagem e superou o SBT por 25,4 a 9,3 pontos.

A Seleção Brasileira também “sofreu” com a novela “Gênesis”, trama bíblica da Record. Entre 21h00 e 21h37, a rede bateu o SBT com média de 12,1 contra 10,7 da detentora dos direitos da Copa América.

Apesar de desbancada mais uma vez pela Globo, o SBT apresentou números satisfatórios. A audiência do grupo na região metropolitana de São Paulo saltou de 5 para 11 pontos em comparação com a quinta-feira da semana anterior

