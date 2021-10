Globo lidera audiência com futebol enquanto Band fica em quarto com Fórmula 1 à tarde Com Grande Prêmio mais tarde do que a maioria, Band registrou 4 pontos de média no levantamento preliminar

A tarde deste domingo foi recheada de esportes na TV aberta brasileira. Além das transmissões da Globo dos empates entre Vasco e Náutico, para o Rio de Janeiro, e Internacional e Corinthians, para São Paulo, a Band também transmitiu o GP de Austin da Fórmula 1 na mesma faixa. Com isso, a emissora carioca conseguiu liderar a audiência nas duas praças, deixando a F1 em quarto lugar mas com bons números.

De acordo com o portal ‘Teleguiado’, o Grande Prêmio de Austin, nos EUA, ficou com 4 pontos de média em São Paulo, atrás da Globo – com 18 pontos -, SBT e Record, ambas com 08 pontos de média.

No Rio de Janeiro, a Band obteve menos audiência, com 2,3 pontos de média no preliminar. A Globo, que liderou o ranking, teve 16,3 pontos, enquanto a Record marcou 7,5 e a SBT registrou 6,2.

Em comparação à última corrida, o GP da Turquia, que aconteceu no dia 10 de outubro, a Band conseguiu uma audiência 0,2 pontos mais alta em São Paulo. Diferentemente deste circuito, contudo, a transmissão chegou à vice-liderança de audiência, já que não competiu com outros programas tradicionais das tardes de domingo, como ‘Hora do Faro’ (Record) e ‘Eliana’ (SBT).

