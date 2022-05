Globo inverte horários de ‘Mais Você’ e ‘Encontro’ a partir de julho

O “Encontro” e o “Mais Você” vão trocar de horário na grade da Globo. A partir de 4 de julho, quando estreia sob o comando de Patrícia Poeta, ao lado de Manoel Soares, o “Encontro” passa a ser exibido mais cedo, logo após o “Bom Dia Brasil”, direto de São Paulo, repercutindo as principais notícias do dia com matérias, bate-papos e convidados, além das atrações musicais.

“Através dos estudos sobre o comportamento de quem nos assiste, entendemos que dois grandes temas despertam interesse neste momento: as notícias do dia e variedades. Avaliando a nossa grade, achamos que faz mais sentido que o ‘Encontro’, com seu DNA de atualidades, dialogue e esteja mais próximo do noticiário matinal, em uma transição mais fluida para o horário próximo do almoço, quando entra o ‘Mais Você’ e todo seu potencial de entretenimento bem consolidado”, explicou o diretor da TV Globo, Amauri Soares.